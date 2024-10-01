«Локомотив» выиграл 5 матчей подряд. У команды Галактионова 12 побед в 13 последних играх
«Локомотив» продлил победную серию до 5 игр.
Команда Михаила Галактионова одолела «Оренбург» (2:1) в Фонбет Кубке России.
Начиная с 30 июля железнодорожники провели 13 матчей и одержали 12 побед. Единственное поражение – от «Краснодара» (0:3) в Мир РПЛ.
6 октября «Локомотив» примет «Крылья Советов» в чемпионате.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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