«Локомотив» выиграл 5 матчей подряд. У команды Галактионова 12 побед в 13 последних играх

«Локомотив» продлил победную серию до 5 игр.

Команда Михаила Галактионова одолела «Оренбург » (2:1) в Фонбет Кубке России.

Начиная с 30 июля железнодорожники провели 13 матчей и одержали 12 побед. Единственное поражение – от «Краснодара» (0:3) в Мир РПЛ .

6 октября «Локомотив » примет «Крылья Советов» в чемпионате.