Пиняев сделал дубль во 2-м матче Кубка подряд. Только Сулейманов опережает 19-летнего вингера в списке бомбардиров турнира
Сергей Пиняев дважды забил «Оренбургу».
Вингер «Локомотива» отличился на 9-й и 55-й минутах игры Фонбет Кубка России.
На счету 19-летнего футболиста четыре гола в текущем розыгрыше турнира. В прошлом матче он сделал дубль в игре с «Химками» (5:1).
Больше Пиняева в Фонбет Кубке России забил только Тимур Сулейманов, его одноклубник. У форварда 6 голов.
4 гола также забил Степан Костюков из «Амкала».
Пиняев сделал дубль за 100 секунд. «Локомотив» забил «Химкам» 5 голов за 25 минут в Кубке
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт РФС
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