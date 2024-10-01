Пиняев сделал дубль во 2-м матче Кубка подряд. Только Сулейманов опережает 19-летнего вингера в списке бомбардиров турнира

Сергей Пиняев дважды забил «Оренбургу».

Вингер «Локомотива » отличился на 9-й и 55-й минутах игры Фонбет Кубка России.

На счету 19-летнего футболиста четыре гола в текущем розыгрыше турнира. В прошлом матче он сделал дубль в игре с «Химками» (5:1).

Больше Пиняева в Фонбет Кубке России забил только Тимур Сулейманов , его одноклубник. У форварда 6 голов.

4 гола также забил Степан Костюков из «Амкала».

Пиняев сделал дубль за 100 секунд. «Локомотив» забил «Химкам» 5 голов за 25 минут в Кубке