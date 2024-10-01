Газизов о том, что 77% россиян равнодушны к футболу: «Скептически отношусь к этим данным. В Дагестане виден большой подъем и интерес, у нас полный стадион – 15 тысяч»

Шамиль Газизов не согласился с данными ВЦИОМ о популярности футбола в России.

Согласно опросу , доля равнодушных к футболу россиян выросла до 77%. В 2005 году показатель составлял 43%, в 2009-м – 45%, в 2022-м – 63%.

Доля постоянных болельщиков с 2005 года сократилась почти в пять раз (с 19% до 4 в 2024 году), периодических – в два раза (2005 год – 34%, 2024 год – 18%).

«Снижение числа болельщиков и людей, интересующихся футболом, на наш клуб никак не влияет. Наоборот, в Дагестане виден очень большой подъем и интерес к футболу. У нас ходит полный стадион – 15 тысяч, среди которых много детей. Еще в Дагестане развиваются государственные и частные футбольные школы не только для мальчиков, но и для девочек. Потому я со скептицизмом отношусь к данным ВЦИОМ – наблюдаю абсолютно другую картину.

С выходом «Динамо» в Премьер-лигу футбол в Дагестане стал еще интереснее! И очень много парней, а главное девушек стало заниматься футболом, что для республики довольно необычно. Еще на стадионе видна новая группа болельщиков – это семьи с детьми. Удивляет, что на трибунах очень много детей.

Еще мы развиваем социальные сети – у нас тоже очень высокие показатели. За последние три года все показатели махачкалинского «Динамо», касающиеся фанатов, увеличились в шесть раз! И сейчас эти цифры продолжают расти», – сказал генеральный директор махачкалинского «Динамо ».