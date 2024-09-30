Газизов о желтой за удар в пах Пальцеву с «Динамо»: «Скоро голову кому-то отрубят и скажут: «Ой, случайно получилось». Даже в боях без правил наказывают серьезнее»

Шамиль Газизов прокомментировал спорный эпизод в матче «Динамо» Махачкала.

В игре десятого тура Мир РПЛ против московского «Динамо » (0:1), в ходе борьбы за мяч, хавбек бело-голубых Артур Гомес ногой ударил между ног Валентина Пальцева . Защитник хозяев упал на газон, держась за пах.

Главный судья Сергей Чебан показал бразильцу желтую карточку.

«Даже в боях без правил наказывают серьезнее: с октагона могут выгнать. А в футболе человек как дал со спины – ну, смешно. Пальцев валяется, этот извиняется.

Скоро голову кому-то отрубят и скажут: «Ой, случайно получилось», – заявил генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов .