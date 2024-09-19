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Пиняев сделал дубль за 100 секунд. «Локомотив» забил «Химкам» 5 голов за 25 минут в Кубке

«Локомотив» пять раз забил «Химкам» после перерыва.

Команды Михаила Галактионова и Франка Артиги встречаются в Фонбет Кубке России.

Первый тайм завершился вничью – 0:0, после чего железнодорожники забили пять голов.

Тимур Сулейманов отличился на 47-й и 70-й минутах, Сесар Монтес – на 52-й, Сергей Пиняев – на 62-й и 63-й.

Отметим, что Пиняеву потребовалось 100 секунд, чтобы забить дважды. Он отличился на отметках 61:07 и 62:47.

«Химки» – «Локомотив». 0:5 – Пиняев и Сулейманов сделали дубли, Монтес тоже забил. Онлайн-трансляция

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sports”
logoЛокомотив
logoХимки
logoпремьер-лига Россия
logoФОНБЕТ Кубок России
logoМихаил Галактионов
logoСесар Монтес
logoТимур Сулейманов
logoСергей Пиняев
logoФранк Артига
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