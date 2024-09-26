Пиняев об 1+1 в 8 играх РПЛ: «Надо начать реализовывать моменты. Надеюсь, в ближайшем будущем будет намного больше голов» 

Сергей Пиняев высказался о своей результативности.

Вингер «Локомотива » выразил мнение после матча Мир РПЛ с «Пари НН» (3:1).

— У тебя много моментов. Не везет?

— Почему не везет? В первом тайме вратарь потащил, во втором — защитник потащил, так бывает. Я хорошо себя чувствую. Хорошо, что есть моменты: было бы куда хуже, если бы они не появлялись. Надо начать и реализовывать. Надеюсь, уже в самом ближайшем будущем будет намного больше голов, — сказал Пиняев .

В 8 матчах сезона РПЛ на его счету 1 гол и 1 ассист.