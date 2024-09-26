Пиняев об 1+1 в 8 играх РПЛ: «Надо начать реализовывать моменты. Надеюсь, в ближайшем будущем будет намного больше голов»
Сергей Пиняев высказался о своей результативности.
Вингер «Локомотива» выразил мнение после матча Мир РПЛ с «Пари НН» (3:1).
— У тебя много моментов. Не везет?
— Почему не везет? В первом тайме вратарь потащил, во втором — защитник потащил, так бывает. Я хорошо себя чувствую. Хорошо, что есть моменты: было бы куда хуже, если бы они не появлялись. Надо начать и реализовывать. Надеюсь, уже в самом ближайшем будущем будет намного больше голов, — сказал Пиняев.
В 8 матчах сезона РПЛ на его счету 1 гол и 1 ассист.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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