Поттер об «МЮ»: «Нужно смотреть дальше результатов и игр. Они упустили много моментов, не набрали тех очков, которые могли бы, возможно»

Грэм Поттер высказался о нынешнем состоянии «МЮ» и работе Эрика тен Хага.

Бывший тренер «Челси» не считает возвращение «МЮ» к былым успехам невыполнимой задачей, несмотря на все трудности.

«Я не думаю, что что-то невозможно, но, очевидно, работа тренера сложна, это реальность жизни в Премьер-лиге. Если столь большой клуб, как «Манчестер Юнайтед », не находится в топ-6, то всегда будет критика.

Порой нужно смотреть дальше результатов и выступлений, они упустили много моментов, возможно, не набрали тех очков, которые, как им кажется, могли бы набрать», – сказал Поттер .