Джо Коул о замене для тен Хага: «Саутгейт – очевидный вариант. Ситуация в «МЮ» напоминает мне обстановку в сборной Англии в момент прихода Гарета»
Бывший полузащитник «Челси» рассказал, кого должны назначить манкунианцы в случае увольнения нидерландского специалиста.
«Гарет Саутгейт – очевидный вариант для «Манчестер Юнайтед», учитывая группу владельцев и Дэна Эшуорта – он работал с Саутгейтом в Футбольной ассоциации Англии. И нынешняя ситуация мне очень напоминает то время, когда Гарет возглавил сборную Англии и ему пришлось стабилизировать обстановку. Болельщики были недовольны, но ему удалось воодушевить их, и, возможно, приход Гарета [в «МЮ»] будет удачным и своевременным решением.
Я ненавижу говорить о следующих тренерах, когда нынешний главный тренер все еще работает, но это действительно неприятно – смотреть на «Манчестер Юнайтед» и, зная, как работает футбол, понимать, что они должно быть, думают о том, чтобы что-то предпринять», – сказал Коул в интервью Paddy Power.
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