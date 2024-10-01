Джо Коул о замене для тен Хага: «Саутгейт – очевидный вариант. Ситуация в «МЮ» напоминает мне обстановку в сборной Англии в момент прихода Гарета»

Джо Коул предложил кандидата на замену Эрику тен Хагу.

Бывший полузащитник «Челси» рассказал, кого должны назначить манкунианцы в случае увольнения нидерландского специалиста.

«Гарет Саутгейт – очевидный вариант для «Манчестер Юнайтед», учитывая группу владельцев и Дэна Эшуорта – он работал с Саутгейтом в Футбольной ассоциации Англии. И нынешняя ситуация мне очень напоминает то время, когда Гарет возглавил сборную Англии и ему пришлось стабилизировать обстановку. Болельщики были недовольны, но ему удалось воодушевить их, и, возможно, приход Гарета [в «МЮ»] будет удачным и своевременным решением.

Я ненавижу говорить о следующих тренерах, когда нынешний главный тренер все еще работает, но это действительно неприятно – смотреть на «Манчестер Юнайтед » и, зная, как работает футбол, понимать, что они должно быть, думают о том, чтобы что-то предпринять», – сказал Коул в интервью Paddy Power.