Пеп о сравнении с Гауди: «Коллеге больше не наливать. Антонио, возможно, величайший каталонец»

Пеп Гвардиола был удивлен тем, что его сравнили с архитектором Антонио Гауди.

Такую аналогию использовал главный тренер «Слована » Владимир Вайсс .

«Моему коллеге вина больше не наливать.

Я оценил эти слова, но из всех каталонцев Гауди, возможно, величайший», – ответил главный тренер «Манчестер Сити ».

«Горожане» встретятся с клубом из Братиславы в Лиге чемпионов 1 октября. Начало – в 22:00 по московскому времени.