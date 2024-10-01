Пеп о сравнении с Гауди: «Коллеге больше не наливать. Антонио, возможно, величайший каталонец»
Пеп Гвардиола был удивлен тем, что его сравнили с архитектором Антонио Гауди.
Такую аналогию использовал главный тренер «Слована» Владимир Вайсс.
«Моему коллеге вина больше не наливать.
Я оценил эти слова, но из всех каталонцев Гауди, возможно, величайший», – ответил главный тренер «Манчестер Сити».
«Горожане» встретятся с клубом из Братиславы в Лиге чемпионов 1 октября. Начало – в 22:00 по московскому времени.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Irvine Times
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