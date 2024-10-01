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Пеп о сравнении с Гауди: «Коллеге больше не наливать. Антонио, возможно, величайший каталонец»

Пеп Гвардиола был удивлен тем, что его сравнили с архитектором Антонио Гауди.

Такую аналогию использовал главный тренер «Слована» Владимир Вайсс.

«Моему коллеге вина больше не наливать.

Я оценил эти слова, но из всех каталонцев Гауди, возможно, величайший», – ответил главный тренер «Манчестер Сити».

«Горожане» встретятся с клубом из Братиславы в Лиге чемпионов 1 октября. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Irvine Times
logoВладимир Вайсс
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoЛига чемпионов УЕФА
logoвысшая лига Словакия
logoСлован Братислава
logoПеп Гвардиола
ахахаха
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