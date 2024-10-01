Пеп перед матчем со «Слованом»: «Уважаю все команды в ЛЧ – за карьеру я понял, что ничто не дается даром. «Сити» добьется нужного результата, надеюсь»

Пеп Гвардиола высказался о предстоящем матче со «Слованом» в ЛЧ.

«Я испытываю огромное уважение ко всем участникам Лиги чемпионов, особенно когда играешь на выезде. Надеюсь, мы сможем проявить агрессию и добиться нужного нам результата.

За свою карьеру я понял, что ничто не дается даром. Ничего нельзя получить просто так», – сказал главный тренер «Манчестер Сити ».