Пеп перед матчем со «Слованом»: «Уважаю все команды в ЛЧ – за карьеру я понял, что ничто не дается даром. «Сити» добьется нужного результата, надеюсь»
Пеп Гвардиола высказался о предстоящем матче со «Слованом» в ЛЧ.
«Я испытываю огромное уважение ко всем участникам Лиги чемпионов, особенно когда играешь на выезде. Надеюсь, мы сможем проявить агрессию и добиться нужного нам результата.
За свою карьеру я понял, что ничто не дается даром. Ничего нельзя получить просто так», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ESPN
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