Широков пошутил о стажировке Мостового и Самедова в «Спартаке»: «К ним идет сумасшедшее усиление. Боюсь, после этого команда полетит, подождите чуть-чуть»
Роман Широков поиронизировал над стажировкой Мостового и Самедова в «Спартаке».
Ранее «Спартак» подтвердил, что Мостовой и Самедов пройдут стажировку в клубе.
«Сейчас перестроятся, будут как-то по-другому выглядеть. Думаю, будут работать. Тем более к ним идет сумасшедшее усиление – Мостовой и Самедов. Боюсь, после этого «Спартак» полетит. Подождите чуть-чуть.
После паузы на сборные не узнаете «Спартак». Там сейчас поработают, зарядят эмоциями положительными. Так что не переживайте», – сказал бывший полузащитник «Спартака», ЦСКА и «Зенита».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости