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Широков пошутил о стажировке Мостового и Самедова в «Спартаке»: «К ним идет сумасшедшее усиление. Боюсь, после этого команда полетит, подождите чуть-чуть»

Роман Широков поиронизировал над стажировкой Мостового и Самедова в «Спартаке».

Ранее «Спартак» подтвердил, что Мостовой и Самедов пройдут стажировку в клубе.

«Сейчас перестроятся, будут как-то по-другому выглядеть. Думаю, будут работать. Тем более к ним идет сумасшедшее усиление – Мостовой и Самедов. Боюсь, после этого «Спартак» полетит. Подождите чуть-чуть.

После паузы на сборные не узнаете «Спартак». Там сейчас поработают, зарядят эмоциями положительными. Так что не переживайте», – сказал бывший полузащитник «Спартака», ЦСКА и «Зенита».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
logoСпартак
logoРоман Широков
logoАлександр Самедов
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Мостовой
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