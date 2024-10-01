Мостовой о Слуцком: «Цеплялся за шанс, он молодец в этом плане. И я бы цеплялся, если бы не играл в футбол. По-человечески – это правильно, но по-футбольному так не должно быть»

Александр Мостовой поделился мнением о карьере Леонида Слуцкого.

Экс-тренер ЦСКА и сборной России возглавляет китайский «Шанхай Шеньхуа », идущий на втором месте в национальном чемпионате.

«Цеплялся за свой шанс, в этом плане он молодец. И я бы тоже цеплялся, если бы не играл в футбол. Пришел бы тренером в команду, а мне бы сказали: «Сань, давай-ка попробуй зацепись, потому что такого шанса у тебя не будет».

И Слуцкий уцепился, что здесь такого? По-человечески это правильно и нормально, но по-футбольному так не должно быть», – заявил бывший игрок «Спартака » Александр Мостовой в шоу «На два слова».

Мостовой о Слуцком: «Он не знает, как мяч остановить, как он может натренировать детей? Хорошо себя подает – мы землю грызли, а он в школе, наверное, хорошо учился»