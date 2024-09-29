«Слуцкий – молодец, что побеждает, но чемпионат Китая – это уровень нашей Второй лиги. РПЛ — космос по сравнению с ним». Гришин о тренере «Шанхая»

Александр Гришин оценил работу Леонида Слуцкого в Китае.

После 27 матчей «Шанхай Шеньхуа » под руководством российского тренера занимает в Суперлиге 2-е место, отставая от «Шанхай Порт» на 2 очка.

«Не знаю, перезапустил ли Слуцкий свою карьеру в Китае. Посмотрел этот чемпионат, но это уровень нашей Второй лиги. Там играют только две команды.

Слуцкий – молодец, что побеждает, но уровень чемпионата очень низкий. РПЛ — это космос по сравнению с Китаем. Хорошо, что Слуцкий ушел из медиа, но чемпионат Китая — это не уровень», — сказал экс-игрок ЦСКА.