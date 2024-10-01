Широков о Кордобе и «Спартаке»: «Правильно сделал, что не перешел. Джон сейчас борется за чемпионство, а красно-белые в последнее время ни на что не претендуют»
«Если у «Спартака» был шанс подписать Кордобу, надо было его реализовывать. Только Джон сейчас борется за чемпионство, а «Спартак» пока не оправдывает надежд. Был яркий момент из нескольких матчей, но сейчас немного сдали. Если наберут, тогда можно будет о чем-то говорить.
Зачем Кордобе переходить в «Спартак»? Только потому, что это один из популярных клубов страны? Последнее время они ни на что не претендуют, а посмотрите на «Краснодар» в том сезоне. Какой смысл переходить. Только если вопрос в деньгах.
Он может и зимой перейти, если «Спартак» будет заинтересован. Посмотрит, какая будет ситуация в чемпионате и в мире. От этого будет отталкиваться. По мне, он сделал правильно, что не перешел», – сказал экс-полузащитник сборной России, «Краснодара» и «Спартака».
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