Кордоба об отказе «Спартаку»: «Я играю в «Краснодаре», это моя команда»

Джон Кордоба ответил на вопрос, почему не перешел в «Спартак».

Ранее сообщалось , что форвард «Краснодара » отказал «Спартаку» в летнее трансферное окно из-за разногласий по зарплате. Красно-белые предлагали 4+1 млн долларов в год, колумбиец хотел 5 млн единой суммой.

– Почему вы не перешли в «Спартак»?

– Я играю в «Краснодаре». Это моя команда, – заявил колумбийский нападающий.

Кордоба выступает за «быков» с 2021 года. Со статистикой 31-летнего форварда можно ознакомиться здесь .

Гендиректор «Спартака» о Кордобе: «Делали запрос. Была возможность договориться с «Краснодаром», но не договорились со стороной игрока. Вопрос закрылся»