Кордоба об отказе «Спартаку»: «Я играю в «Краснодаре», это моя команда»
Джон Кордоба ответил на вопрос, почему не перешел в «Спартак».
Ранее сообщалось, что форвард «Краснодара» отказал «Спартаку» в летнее трансферное окно из-за разногласий по зарплате. Красно-белые предлагали 4+1 млн долларов в год, колумбиец хотел 5 млн единой суммой.
– Почему вы не перешли в «Спартак»?
– Я играю в «Краснодаре». Это моя команда, – заявил колумбийский нападающий.
Кордоба выступает за «быков» с 2021 года. Со статистикой 31-летнего форварда можно ознакомиться здесь.
Гендиректор «Спартака» о Кордобе: «Делали запрос. Была возможность договориться с «Краснодаром», но не договорились со стороной игрока. Вопрос закрылся»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости