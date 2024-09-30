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Кордоба о слухах про переход в «Зенит» или «Спартак»: «Буду наслаждаться, играя в «Краснодаре». Не буду говорить о других командах»

Джон Кордоба оценил вероятность своего перехода в «Зенит» или «Спартак».

Форвард «Краснодара» выразил мнение после победы над петербургским клубом (2:0) в 10-м туре Мир РПЛ.

«Очень довольны матчем, это был тот триумф, которого мы все заслуживали, все мы проделали большую работу. Нам нужно сейчас сохранить позитивный настрой, после этого матча нужно продолжать работать. Мы обыграли «Зенит» за счет командной работы. 

Реально ли бороться с таким «Зенитом» за чемпионство? Чемпионат идет довольно долгий период, но, конечно, это были очень важные три очка, сейчас нужно в той же манере развиваться и продолжать».

О 7-й победе «Краснодара» подряд в РПЛ

«Сильно сказывается командная работа. Заметно то единство, с которым работает команда, как и поддержка болельщиков».

О слухах про переход в «Зенит» или «Спартак»

«Сейчас я футболист «Краснодара», буду наслаждаться, играя здесь. Не буду говорить о других командах», – сказал Кордоба.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: ТАСС
logoСпартак
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
возможные трансферы
logoКраснодар
logoДжон Кордоба
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