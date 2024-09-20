Сперцян о Кордобе: «Джон сразу дал понять, что не уйдет в «Спартак» и останется в «Краснодаре». Он бы меня не обманул»
Эдуард Сперцян высказался о несостоявшемся переходе Джона Кордобы в «Спартак».
— Кордоба — капитан: это ответ на ситуацию, что он мог уйти в «Спартак»? Или как поддержка игроку?
— Нет. Изначально он был одним из вице-капитанов.
— Вы как реагировали на историю с его возможным уходом в «Спартак»? Спрашивали об этом?
— Мы разговаривали, но он сразу дал понять, что нет [не уйдет]. Что он останется.
— Но переходы — дело очень тайное. Мог он не все сказать.
— Нет. У нас очень хорошие отношения. Он бы меня не обманул, – сказал полузащитник «Краснодара».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
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