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  • Сперцян о Кордобе: «Джон сразу дал понять, что не уйдет в «Спартак» и останется в «Краснодаре». Он бы меня не обманул» 
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Сперцян о Кордобе: «Джон сразу дал понять, что не уйдет в «Спартак» и останется в «Краснодаре». Он бы меня не обманул» 

Эдуард Сперцян высказался о несостоявшемся переходе Джона Кордобы в «Спартак».

Кордоба — капитан: это ответ на ситуацию, что он мог уйти в «Спартак»? Или как поддержка игроку?

— Нет. Изначально он был одним из вице-капитанов.

— Вы как реагировали на историю с его возможным уходом в «Спартак»? Спрашивали об этом?

— Мы разговаривали, но он сразу дал понять, что нет [не уйдет]. Что он останется.

— Но переходы — дело очень тайное. Мог он не все сказать.

— Нет. У нас очень хорошие отношения. Он бы меня не обманул, – сказал полузащитник «Краснодара».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoКраснодар
logoДжон Кордоба
logoЭдуард Сперцян
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