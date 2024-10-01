Киоун об «МЮ»: «Тен Хаг очень одинок на бровке. Неужели ван Нистелрой ждет, чтобы заменить его? Кажется, в клубе грядут перемены»

Мартин Киоун предположил, кто может заменить Эрика тен Хага в «МЮ».

«Я смотрю на ван Нистелроя . Делает ли он все возможное для главного тренера? Тен Хаг выглядит очень одиноким на бровке.

Неужели ван Нистелрой ждет, чтобы заменить его? Потому что кажется, что в команде грядут перемены.

Все ли работают как одна команда? Я не вижу этого от ван Нистелроя. Тен Хаг просто сидит и ничего не происходит, никто ни с кем не разговаривает. Гвардиола часто отходит к скамейке и говорит с настоящими гуру в лице своих помощников.

Все ли в «МЮ» могут посмотреть на себя в зеркало и сказать, что выкладываются по полной?» – заявил бывший защитник «Арсенала» Мартин Киоун .

Сейчас 48-летний ван Нистелрой работает помощником тен Хага. Бывший форвард «Манчестер Юнайтед » имеет опыт работы главным тренером в ПСВ.

Тен Хаг останется тренером «МЮ», но давление на него растет. Ван Нистелрой может возглавить команду в случае отставки (ESPN)