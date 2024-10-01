Киоун об «МЮ»: «Тен Хаг очень одинок на бровке. Неужели ван Нистелрой ждет, чтобы заменить его? Кажется, в клубе грядут перемены»
«Я смотрю на ван Нистелроя. Делает ли он все возможное для главного тренера? Тен Хаг выглядит очень одиноким на бровке.
Неужели ван Нистелрой ждет, чтобы заменить его? Потому что кажется, что в команде грядут перемены.
Все ли работают как одна команда? Я не вижу этого от ван Нистелроя. Тен Хаг просто сидит и ничего не происходит, никто ни с кем не разговаривает. Гвардиола часто отходит к скамейке и говорит с настоящими гуру в лице своих помощников.
Все ли в «МЮ» могут посмотреть на себя в зеркало и сказать, что выкладываются по полной?» – заявил бывший защитник «Арсенала» Мартин Киоун.
Сейчас 48-летний ван Нистелрой работает помощником тен Хага. Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» имеет опыт работы главным тренером в ПСВ.
Тен Хаг останется тренером «МЮ», но давление на него растет. Ван Нистелрой может возглавить команду в случае отставки (ESPN)
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