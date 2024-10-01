Криштиану Роналду: «Для меня нормально жить под давлением. У меня осталось не так много времени на поле – я наслаждаюсь, неважно, что говорят другие»
Криштиану Роналду заявил, что не обращает внимания на давление.
«У меня осталось не так много времени на поле. Для меня важно, что я наслаждаюсь этим, и мне все равно, что люди обо мне говорят. Главное – побеждать.
Жить под давлением для меня нормально. Так было всегда, с первого дня, когда я надел футболку «Манчестер Юнайтед». Я уверен, что это давление будет со мной до конца моих дней», – сказал нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: A Bola
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