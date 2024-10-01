Криштиану Роналду: «Для меня нормально жить под давлением. У меня осталось не так много времени на поле – я наслаждаюсь, неважно, что говорят другие»

Криштиану Роналду заявил, что не обращает внимания на давление.

«У меня осталось не так много времени на поле. Для меня важно, что я наслаждаюсь этим, и мне все равно, что люди обо мне говорят. Главное – побеждать.

Жить под давлением для меня нормально. Так было всегда, с первого дня, когда я надел футболку «Манчестер Юнайтед ». Я уверен, что это давление будет со мной до конца моих дней», – сказал нападающий «Аль-Насра » и сборной Португалии .