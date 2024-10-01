Экс-защитник «Атлетико» Филипе Луис возглавил «Фламенго». 39-летний тренер заменил Тите

Экс-защитник «Атлетико» Филипе Луис возглавил «Фламенго».

На этом посту 39-летний специалист заменил Тите , для которого это было первым местом работы после ухода из сборной Бразилии в 2022 году.

Луис начал тренерскую карьеру в этом году и успел поработать с молодежными командами «Фламенго ».

Клуб идет на четвертом месте в чемпионате Бразилии , набрав 48 очков за 27 матчей и отставая от лидирующего «Ботафого» на 11 очков.

В среду «Фламенго» встретится с «Коринтиансом» в полуфинале Кубка Бразилии.