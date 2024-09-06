Марсьяля хочет подписать «Фламенго». Клуб ищет замену Педро, у которого травма «крестов»

Теги Фламенго высшая лига Бразилия травмы возможные трансферы Антони Марсьяль Педро Абреу Футбол

Антони Марсьяль может перейти во «Фламенго».

Бразильский клуб ведет переговоры с экс-форвардом «Манчестер Юнайтед», видя в нем замену Педро Абреу, получившему травму передней крестообразной связки, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

В настоящее время Марсьяль находится в статусе свободного агента. Ранее стало известно об интересе к 28-летнему французу со стороны «Лилля» и АЕК.

8 комментариев
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Приобретают на замену, а выйдет что в компанию к нему в лазарет )
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Ответ Трент Резнор
Забавно. 28 лет, но в Европе оказался не нужен никому.
а какие дифирамбы ему пели...
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Забавно. 28 лет, но в Европе оказался не нужен никому.
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Хрустальный Марсьяль в чемпионате костоломов. Что может пойти не так?
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Похоже у Педро так и не получится заиграть в Европе
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Пишите Марсиаль, как оно есть в транслите
зачем нужен этот мягкий знак и буква "я"
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Ответ nyshtyak
Хрустальный Марсьяль в чемпионате костоломов. Что может пойти не так?
да не, всё окей. чего ты паришься
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Ответ Микель Венгер
да не, всё окей. чего ты паришься
Я б даже сказал, ништяк
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