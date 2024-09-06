Марсьяля хочет подписать «Фламенго». Клуб ищет замену Педро, у которого травма «крестов»
Антони Марсьяль может перейти во «Фламенго».
Бразильский клуб ведет переговоры с экс-форвардом «Манчестер Юнайтед», видя в нем замену Педро Абреу, получившему травму передней крестообразной связки, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
В настоящее время Марсьяль находится в статусе свободного агента. Ранее стало известно об интересе к 28-летнему французу со стороны «Лилля» и АЕК.
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