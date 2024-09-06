Марсьяля хочет подписать «Фламенго». Клуб ищет замену Педро, у которого травма «крестов»

Антони Марсьяль может перейти во «Фламенго».

Бразильский клуб ведет переговоры с экс-форвардом «Манчестер Юнайтед», видя в нем замену , получившему травму передней крестообразной связки, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

В настоящее время находится в статусе свободного агента. Ранее стало известно об интересе к 28-летнему французу со стороны «Лилля» и АЕК.