Роберто Карлос о фанатах «Атлетико» в дерби: «Это недопустимо, меня беспокоит имидж испанского футбола. Куртуа лишь отпраздновал гол – никого не оскорбил, не вернул ни одной зажигалки на трибуны»

Роберто Карлос высказался о поведении фанатов «Атлетико» в дерби с «Реалом».

Встречу команд в 8-м туре Ла Лиги (1:1) приостановили после того, как фанаты «матрасников» стали бросать предметы в Куртуа – голкипер «Реала» помахал в сторону трибуны рукой, когда в штрафную прилетел первый предмет, подначивая фанатов. Пауза продлилась более 15 минут.

«Больше всего меня волнует имидж испанского футбола, независимо от стадиона. То, что произошло в воскресенье, не может повториться. Мы должны дождаться необходимых решений от федерации, чтобы это не произошло снова в матче такого масштаба по вине некоторых людей, которых там не должно быть.

Это меня очень огорчает. Я много лет прожил в этой стране и отыграл здесь множество сезонов. В современном мире подобное недопустимо. Нас активно критикуют во всем мире из-за плохого имиджа испанского футбола. Такое больше никогда не должно происходить».

О реакции Диего Симеоне

«Симеоне не из моей команды, но я испытываю к нему глубочайшее уважение. Для него нормально защищать свои цвета. Я читал и видел его комментарии о том, что что-то могло спровоцировать жестокость, но мы все знаем, как устроен футбольный мир и как работает каждый тренер. Симеоне – великий тренер, у него свое мнение на этот счет, но в конечном итоге это вредит имиджу испанского футбола.

О поведении Тибо Куртуа

«Каждый знает, когда он ошибается. Думаю, [фанаты] слегка переборщили. Куртуа лишь праздновал, он не вернул болельщикам «Атлетико» ни одной зажигалки.

Такие вещи происходили и в мое время. Меня оскорбляли, но это влетало мне в одно ухо и вылетало в другое, и я продолжал праздновать голы. Думаю, Куртуа всего лишь отпраздновал гол, он никого не оскорблял и не делал никаких жестов».

О возможных санкциях

«Говорить легко, решать должны ответственные люди. Жаль, что в случае серьезного наказания игроки «Атлетико» пострадают по вине других людей. Это беспокоит меня больше всего.

Послушайте, мне нравится «Атлетико » и его болельщики, но то, что случилось, – не норма. Это жестоко. Кажется, я видел подобное в Мексике, и увидеть людей в масках в Мадриде ... я впервые вижу такое в Испании . Они что-то готовили, действовали, не показывая лица – это очень странно. Жаль, что речь идет о таком клубе, как «Атлетико». Я лишь хочу, чтобы это больше не повторялось», – сказал экс-защитник «Реала».