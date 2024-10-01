Байдачный о клубах из новых регионов в турнирах России: «Это наша земля, там наши люди! Почему они не имеют права играть? Абсурд! И плевать на мнение УЕФА!»

Анатолий Байдачный выступил за интеграцию новых регионов в российский футбол.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо попросил Владимира Путина включить клубы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и Крыма в систему национальных лиг России.

«Если Крым и новые регионы – территория России, то они должны участвовать в соревнованиях и играть. Это наши люди. Почему они не имеют права играть? Это абсурд! Мы им даем понять, что они не совсем наши.

Они должны участвовать во всем: в Кубке России, иметь право бороться за выход в высшую лигу. Это наша земля, там живут наши люди! И плевать на мнение УЕФА и всех, кто там есть!» – заявил бывший форвард сборной СССР.