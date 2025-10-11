МВД Сербии задержало албанца с фургоном атрибутики Армии освобождения Косова. Мужчина вез на матч Сербии и Албании сотни флагов, десятки футболок и кепок

МВД Сербии задержало албанца с атрибутикой Армии освобождения Косова.

Как сообщает Vreme со ссылкой на Министерство внутренних дел Сербии , на контрольно-пропускном пункте в Мердаре был арестован 53-летний гражданин Албании, у которого обнаружены материалы с символикой Армии освобождения Косова (АОК), считающейся террористической в Сербии.

По данным МВД, предполагается, предметы и элементы одежды планировалось использовать и демонстрировать на сегодняшнем матче отбора чемпионата мира-2026 между сборными Сербии и Албании.

При осмотре фургона, на котором приехал албанец, были найдены пять сумок с 22 футболками, 244 флагами и 86 кепками с символикой АОК, 65 толстовок с изображением Агима Рамадани (солдат Армии освобождения Косова – Спортс’‘), 58 шарфов с гербом Албании, а также 92 шапочки кече (традиционный албанский головной убор – Спортс’‘).

Футбольный союз Сербии заявил, что выражает полную поддержку компетентным органам в проведении всех мер безопасности перед матчем.

Мужчине предъявлено обвинение в разжигании национальной, расовой и религиозной ненависти и нетерпимости. Его задержали.

Отмечается, что на матч Сербия – Албания продавались только именные билеты. Вход на стадион разрешен только после прохождения контроля безопасности на входах. Ожидается, что игру посетят около 6 000 зрителей.

Армия освобождения Косова (АОК) – албанская военизированная организация, боровшаяся за отделение Косова от Союзной Республики Югославии (СРЮ). По данным СРЮ, Совета безопасности ООН и ряда других организаций, АОК ответственна за террористические акты в Косове и Метохии. АОК неоднократно обвинялась в торговле человеческими органами.

Инфлюенсер с титулом «Мисс Косово и диаспора» планирует прийти на матч Сербии и Албании с флагом Армии освобождения Косова: «У меня финский паспорт, меня это не беспокоит»