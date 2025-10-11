В «Барсе» злы на сборную Испании из-за травмы Ольмо – о болях у игрока предупреждали. Клуб также считает, что хавбек должен быть ответственнее и «слушать свое тело» (As)

«Барса» недовольна сборной Испании из-за травмы игрока.

Дани Ольмо получил мышечную травму на тренировке сборной Испании и пропустит ближайшие игры национальной команды. Есть подозрения на разрыв мышцы, если это подтвердится, игрок пропустит от трех до четырех недель.

По информации AS, в «Барселоне» возмущены очередной травмой своего игрока в сборной. Утверждается, что Ольмо прибыл в сборную с медицинским заключением, где говорилось о мышечном перенапряжении и болевых ощущениях, с рекомендацией проявить осторожность. Почти идентичный отчет был у защитника «Реала» Дина Хейсена, и на его основании он был отозван из сборной и вернулся в мадридский клуб.

Однако Луис де ла Фуэнте все равно решил оставить Ольмо в составе, несмотря на то, что хавбек четыре дня подряд не тренировался с командой, а тренер знал, что игрок не находится в оптимальной форме.

Клуб также в недоумении, зачем футболист пошел на тренировку, если не был полностью восстановлен. В «Барселоне» не снимают ответственности с игрока, который не сумел правильно воспринять сигналы, подаваемые телом – возможно, из-за страха потерять место в составе сборной к чемпионату мира 2026 года.