Глава ФНЛ о крымских клубах: «Мы не в противоречии с УЕФА и верим в позитивное развитие ситуации»

Президент ФНЛ высказался об участии крымских клубов во Второй лиге Б.

– О крымских клубах. Схема их включения в российский футбол выводит из‑под возможных санкций РФС, поскольку за дивизион «Б» LEON Второй лиги, где играют «Севастополь» и ялтинский «Рубин», отвечает ваша лига. Готовы к неприятному со стороны УЕФА?

– Во‑первых, во Вторую лигу Б может заявиться каждый желающий. При выполнении необходимых условий, конечно. «Амкал» из Медиалиги, скажем, выразил такое намерение, об этом в прессе говорил Герман. Слышал, что 2DROTS рассматривают возможность участия в LEON Второй лиге «Б».

Во‑вторых, на данный момент мы не находимся в противоречии с УЕФА по поводу турнира в дивизионе «Б» и верим в позитивное развитие ситуации.

Считаю, что делаю правильное дело: возвращаю командам и болельщикам большой футбол, которого они были лишены на протяжении девяти лет. На первую домашнюю игру «Севастополя» пришло пять с половиной тысяч человек. Людьми переполнился даже холм у стадиона, с которого просматривалось поле. Мне кажется, это хорошо, а не плохо.

Регион с прекрасными условиями для футбола перестал вариться в собственном соку. При этом крымская федерация за период изоляции сделала много полезного. Организовала, например, большие ежегодные турниры по любительскому, дворовому и сельскому футболу, где участвуют несколько сотен команд. Уверен, лишать любимой игры такой регион – большой грех.

– Матч второго тура между «Рубином» и «Кубанью‑Холдинг» был перенесен из Ялты в станицу Павловскую Краснодарского края. Другие переносы планируются?

– На Крымском мосту восстановлено реверсивное автомобильное движение, кроме того, работает паромная переправа, которой и пользуются команды Крыма. Она достаточно быстрая и удобная, поэтому перемен в календаре не предвидится. «Севастополь» вчера сыграл второй матч на домашней арене, на этой неделе первую встречу проведет дома «Рубин Ялта».

– Лигу привлекают к организации безопасности вокруг матчей? Мероприятия все же массовые, а небо над головой иногда тревожит.

– Этим занимаются профильные организации, на нас возложено только непосредственно связанное с футболом. Матчи проходят во всех городах лиги, включая Белгород, например. Последнюю домашнюю игру с курским «Авангардом» там посетила тысяча болельщиков.

– Что будет, если по итогам сезона крымские клубы получат право подняться из любительского дивизиона Б в профессиональный А?

– Согласно регламенту, спортивный принцип позволяет любой команде рассчитывать на повышение в классе. Дождемся окончания турнира, – сказал Наиль Измайлов.

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