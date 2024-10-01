Колосков о клубах из новых регионов в турнирах России: «Преждевременная просьба – футбола там сейчас нет, сразу последуют санкции против РФС. Сначала нужно стабилизировать ситуацию»

Вячеслав Колосков высказался об интеграции новых регионов в российский футбол.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо попросил Владимира Путина включить клубы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и Крыма в систему национальных лиг России.

– Сейчас там футбола никакого нет, на данный момент эта просьба кажется преждевременной. Сначала нужно стабилизировать ситуацию в регионе. Я бы к этой идее отнесся с аккуратностью.

Знаю, что РФС уже проводит большую работу и в этих регионах, и в Крыму. Ежегодно проходит масса мероприятий с участием команд из новых регионов. В Крыму налаживается региональный чемпионат благодаря финансированию со стороны РФС. Сейчас идет хорошая, планомерная работа.

Идея абсолютно справедливая, но не стоит форсировать. Надо обеспечить безопасность и логистику. Пока сложно представить, как туда можно добираться. Возьмем тот же Ростов: ребята-бедолаги по 1000 километров ездят на автобусах.

– Возможна ли на это реакция со стороны УЕФА или ФИФА?

– Да, однозначно. Поступят, как поступили с ОКР, когда произошло приостановление его членства в МОК .

Если в данный момент будет принято решение о включении этих команд в официальные соревнования РФС, то по отношению к нам сразу же последуют санкции, – сказал почетный президент РФС.