Колосков о клубах из новых регионов в турнирах России: «Преждевременная просьба – футбола там сейчас нет, сразу последуют санкции против РФС. Сначала нужно стабилизировать ситуацию»
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо попросил Владимира Путина включить клубы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и Крыма в систему национальных лиг России.
– Сейчас там футбола никакого нет, на данный момент эта просьба кажется преждевременной. Сначала нужно стабилизировать ситуацию в регионе. Я бы к этой идее отнесся с аккуратностью.
Знаю, что РФС уже проводит большую работу и в этих регионах, и в Крыму. Ежегодно проходит масса мероприятий с участием команд из новых регионов. В Крыму налаживается региональный чемпионат благодаря финансированию со стороны РФС. Сейчас идет хорошая, планомерная работа.
Идея абсолютно справедливая, но не стоит форсировать. Надо обеспечить безопасность и логистику. Пока сложно представить, как туда можно добираться. Возьмем тот же Ростов: ребята-бедолаги по 1000 километров ездят на автобусах.
– Возможна ли на это реакция со стороны УЕФА или ФИФА?
– Да, однозначно. Поступят, как поступили с ОКР, когда произошло приостановление его членства в МОК.
Если в данный момент будет принято решение о включении этих команд в официальные соревнования РФС, то по отношению к нам сразу же последуют санкции, – сказал почетный президент РФС.
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