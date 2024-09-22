Мостовой о стажировке в «Спартаке» у Станковича: «Все зависит от календаря. Я же свободный человек. Нужно же приехать на базу, посмотреть тренировки»

Александр Мостовой высказался на тему стажировки в «Спартаке» Деяна Станковича.

«На матче звезд перебросились фразами со Станковичем. Все зависит от календаря. У них выезды, игры. Я же свободный человек.

Посмотрим, как лучше сделать. Нужно же приехать на базу, посмотреть тренировки», — сказал бывший игрок «Спартака» и сборной России.