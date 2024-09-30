  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Губерниев о стажировке Мостового: «Придет, воскликнет: «Царь ненастоящий!» и займет место на спартаковском престоле. Назовем его Александром Четвертым»
2

Губерниев о стажировке Мостового: «Придет, воскликнет: «Царь ненастоящий!» и займет место на спартаковском престоле. Назовем его Александром Четвертым»

Дмитрий Губерниев прокомментировал информацию о стажировке Александра Мостового.

Ранее стало известно, что экс-игрок сборной России в октябре пройдет тренерскую стажировку в «Спартаке». 

«Стажировка Мостового в «Спартаке» может быть фатальной для Станковича. Придет Мостовой, воскликнет: «Царь ненастоящий!» и займет место на спартаковском престоле.

Я желаю Александру Мостовому не совершить небольшой госпереворот в «Спартаке», а наоборот, вместо Бориса Годунова воцариться уже настоящему государю. И будет в спартаковском царстве настоящий государь – Александр Великий. Назовем его Александром Четвертым Мостовым», – казал комментатор «Матч ТВ». 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Metaratings
logoСпартак
logoДеян Станкович
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Мостовой
logoДмитрий Губерниев
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Александр Мостовой: «Чем Станкович лучше Мостового? Ничем, но он хотя бы футбольный человек, а Абаскаль не знает, что такое футбол»
96сегодня, 16:46
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Колосков о клубах из новых регионов в турнирах России: «Преждевременная просьба – футбола там сейчас нет, сразу последуют санкции против РФС. Сначала нужно стабилизировать ситуацию»
113 минут назад
Канчельскис о Мостовом в роли тренера «Спартака»: «Хуже точно не станет. Почему бы и не посмотреть на Александра, я буду рад»
518 минут назад
«Винисиуса называли «обезьяной» сотни фанатов «Атлетико», взрослые и дети – я в шоке, худший матч в моей жизни. Расизм – зло». Арт-директор «Реала» о дерби
2428 минут назад
0:7 от «Ливерпуля» – самое унизительное поражение «МЮ» при тен Хаге. 0:3 от «Тоттенхэма» – на 3-м месте, 3:6 от «Сити» – на 7-м (Goal)
1234 минуты назад
Роналду посвятил отцу гол «Аль-Райяну»: «Я бы хотел, чтобы он был жив. Сегодня у него день рождения»
2454 минуты назад
Ко всем новостям
Последние новости
Мостовой про Романцева: «Хорошо мяч он не чеканил. Добротный защитник, но с техникой у него не совсем хорошо было»
521 минуту назад
Фонсека о словах Алонсо и «Байере»: «Не хотел бы защищаться и играть на контратаках, «Милан» не такой. Хотим вести игру, когда будет мяч»
30 минут назад
Хаби Алонсо: «Милан» готов глубоко обороняться, но способен и доминировать. «Байеру» нужно показать свою лучшую игру и быть готовыми к любому сценарию»
146 минут назад
Энрике об Артете: «Мы вместе играли в «Барсе», а сейчас он один из лучших тренеров. Микель полностью изменил «Арсенал» – прекрасный тренер и человек»
148 минут назад
У «Саутгемптона» 5 поражений и ничья в 6 матчах АПЛ. Дальше – «Арсенал»
1сегодня, 21:15