Губерниев о стажировке Мостового: «Придет, воскликнет: «Царь ненастоящий!» и займет место на спартаковском престоле. Назовем его Александром Четвертым»
Дмитрий Губерниев прокомментировал информацию о стажировке Александра Мостового.
Ранее стало известно, что экс-игрок сборной России в октябре пройдет тренерскую стажировку в «Спартаке».
«Стажировка Мостового в «Спартаке» может быть фатальной для Станковича. Придет Мостовой, воскликнет: «Царь ненастоящий!» и займет место на спартаковском престоле.
Я желаю Александру Мостовому не совершить небольшой госпереворот в «Спартаке», а наоборот, вместо Бориса Годунова воцариться уже настоящему государю. И будет в спартаковском царстве настоящий государь – Александр Великий. Назовем его Александром Четвертым Мостовым», – казал комментатор «Матч ТВ».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Metaratings
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