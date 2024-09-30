Губерниев о стажировке Мостового: «Придет, воскликнет: «Царь ненастоящий!» и займет место на спартаковском престоле. Назовем его Александром Четвертым»

Дмитрий Губерниев прокомментировал информацию о стажировке Александра Мостового.

Ранее стало известно, что экс-игрок сборной России в октябре пройдет тренерскую стажировку в «Спартаке».

«Стажировка Мостового в «Спартаке» может быть фатальной для Станковича. Придет Мостовой, воскликнет: «Царь ненастоящий!» и займет место на спартаковском престоле.

Я желаю Александру Мостовому не совершить небольшой госпереворот в «Спартаке», а наоборот, вместо Бориса Годунова воцариться уже настоящему государю. И будет в спартаковском царстве настоящий государь – Александр Великий. Назовем его Александром Четвертым Мостовым», – казал комментатор «Матч ТВ».