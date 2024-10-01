У «Зенита» 109 ударов по воротам за 10 туров РПЛ. Меньше лишь у «Факела», «Пари НН» и «Динамо» Махачкала

«Зенит» входит в число худших команд Мир РПЛ по ударам.

За 10 туров нынешнего сезона команда Сергея Семака пробила по воротам соперника 109 раз – столько же, сколько «Рубин ».

Худшие показатели среди команд РПЛ лишь у «Факела » (70 ударов), «Пари НН » (83 удара) и махачкалинского «Динамо» (93 удара).

«Зенит » с 23 набранными очками занимает 3-е место в таблице, на один балл отставая от «Локомотива» и «Краснодара».