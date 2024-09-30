Титов об РПЛ: «Уже не скажу на 200%, что «Зенит» выиграет – все хотят победить их. В каждом туре есть интрига, чемпионат прибавляет в качестве»
«Плюс-минус все понятно. В первой восьмерке команды, которые должны там быть. Есть команды-новички: «Акрон» и «Динамо» Махачкала, которые приятно удивили.
«Факел» имеет новый стадион, очень хотелось бы, чтобы этот футбольный город, к которому я отношусь с большим уважением, к болельщикам и к моим друзьям, которые там работают, не вылетел. К сожалению, у них что-то пока не получается.
Сегодня все хотят обыграть «Зенит». Мы видим, что в каждом матче у питерцев борьба с собой и с соперником тоже. Не всегда все получается. Надо отдать должное тренерскому штабу «Зенита», потому что очень сложно седьмой год держать уровень.
Я сегодня на 200 процентов уже не скажу, что «Зенит» выиграет РПЛ. Все команды играют против них. «Спартак» мог выигрывать в Питере, «Динамо» могло отобрать очки.
Мне очень нравится, что в каждом туре есть интрига. Все клубы стараются, наш чемпионат прибавляет в качестве», – сказал экс-игрок «Спартака».
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