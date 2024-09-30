Роберто Карлос о Винисиусе: «Он обязательно выиграет «Золотой мяч». Он знает, что очень близок к тому, чтобы стать лучшим игроком мира»
Роберто Карлос оценил шансы Винисиуса Жуниора на завоевание «Золотого мяча».
«Он очень спокоен, он знает, что очень близок к тому, чтобы стать лучшим игроком мира. В прошлом сезоне он провел несколько отличных матчей, а в этом сезоне мы пытаемся сделать так, чтобы он спокойнее вел себя перед публикой и продолжал играть с присущей ему радостью.
Он обязательно выиграет «Золотой мяч», – сказал бывший защитник «Реала».
Винисиус получит «Золотой мяч», вингер «Реала» уже знает об этом. Nike сделала золотые бутсы для бразильца (Marca)
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
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