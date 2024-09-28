Карло Анчелотти: «Винисиус выиграет «Золотой мяч», думаю. Он заслуживает»
Карло Анчелотти считает, что Винисиус выиграет «Золотой мяч».
«Думаю, он выиграет, но если нет, ничего не произойдет. Мы пойдем дальше, и Винисиус тоже. Но я думаю, что он этого заслуживает», – сказал тренер «Реала».
В прошлом сезоне Винисиус выиграл с «Реалом» Ла Лигу, Лигу чемпионов и Суперкубок Испании.
В 49 матчах он сделал 13 ассистов, забил 26 голов, в том числе в финале ЛЧ и три мяча в финале Суперкубка против «Барселоны».
Винисиус получит «Золотой мяч», вингер «Реала» уже знает об этом. Nike сделала золотые бутсы для бразильца (Marca)
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