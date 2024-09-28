Карло Анчелотти: «Винисиус выиграет «Золотой мяч», думаю. Он заслуживает»

Карло Анчелотти считает, что Винисиус выиграет «Золотой мяч».

«Думаю, он выиграет, но если нет, ничего не произойдет. Мы пойдем дальше, и Винисиус тоже. Но я думаю, что он этого заслуживает», – сказал тренер «Реала».

В прошлом сезоне Винисиус выиграл с «Реалом » Ла Лигу , Лигу чемпионов и Суперкубок Испании.

В 49 матчах он сделал 13 ассистов, забил 26 голов, в том числе в финале ЛЧ и три мяча в финале Суперкубка против «Барселоны».

Винисиус получит «Золотой мяч», вингер «Реала» уже знает об этом. Nike сделала золотые бутсы для бразильца (Marca)