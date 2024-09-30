Роберто Карлос об оскорблениях Винисиуса: «Не думаю, что Испания – расистская страна. Он много страдает, я переживал то же самое. Но я смеялся»

Роберто Карлос высказался о расистских оскорблениях в адрес Винисиуса Жуниора.

«Я не думаю, что Испания – расистская страна. Я знаю Винисиуса, я испытываю к нему огромную симпатию, и если он допустит ошибку, я дам ему это понять.

Испания знает, что благодаря таким игрокам, как Вини, футбол сильно растет. Винисиус много страдает на поле и за его пределами. Я пережил то же самое здесь, но я смеялся, я никого не оскорблял. Каждый ведет себя по-своему.

Когда я получал мяч, обо мне пели оскорбительные кричалки. И я часто говорил своим партнерам по команде, чтобы они больше отдавали мне мяч, пока люди не устанут.

Чтобы тема с Вини была закрыта, [болельщикам] нужно хорошо вести себя, чтобы те, кто выходит на поле, хорошо проводили время. И чтобы не попасть в тюрьму», – сказал бывший защитник «Реала ».

Крики «обезьяна» в адрес Винисиуса рассматриваются Комитетом по борьбе с насилием RFEF после мадридского дерби. Бросание предметов в Куртуа обсуждалось, его поведение – нет