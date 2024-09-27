Роналду в «Аль-Насре» реализовал 17 из 17 пенальти, в карьере – 166 из 196
Криштиану Роналду забил с пенальти в матче «Аль-Насра».
Форвард нанес точный удар с одиннадцатиметровой отметки на 56-й минуте игры с «Аль-Вахдой» в чемпионате Саудовской Аравии.
Португалец реализовал все 17 пенальти за время выступлений в составе команды из Эр-Рияда. Всего за карьеру у него 196 ударов с точки, 166 из них – результативные.
Для сравнения, у Лионеля Месси 140 ударов и 109 голов.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: MessivsRonaldo.app
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