Мостовой о готовности Дзюбы сыграть за сборную нетрезвым: «Очередная шутка, футбольный сленг. Любой игрок хорошего уровня так скажет»

Александр Мостовой отреагировал на слова Артема Дзюбы об игре за сборную России.

Ранее нападающий «Акрона » заявил: «Могу даже нетрезвым выйти , в принципе. Против Вьетнама, Кубы... Кого там еще... Гватемалы, Камбоджи – вообще легко!»

«Слова Дзюбы про нетрезвое появление на поле – это очередная шутка. Многие говорят так в раздевалке, на базе или дома. Это нормальный футбольный сленг.

Не считаю, что Дзюба так оскорбил Вьетнам и другие команды. Все так говорят. Тут ничего плохого нет. Любой футболист хорошего уровня скажет подобное», – сказал бывший игрок сборной России.