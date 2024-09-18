Мостовой о готовности Дзюбы сыграть за сборную нетрезвым: «Очередная шутка, футбольный сленг. Любой игрок хорошего уровня так скажет»
Александр Мостовой отреагировал на слова Артема Дзюбы об игре за сборную России.
Ранее нападающий «Акрона» заявил: «Могу даже нетрезвым выйти, в принципе. Против Вьетнама, Кубы... Кого там еще... Гватемалы, Камбоджи – вообще легко!»
«Слова Дзюбы про нетрезвое появление на поле – это очередная шутка. Многие говорят так в раздевалке, на базе или дома. Это нормальный футбольный сленг.
Не считаю, что Дзюба так оскорбил Вьетнам и другие команды. Все так говорят. Тут ничего плохого нет. Любой футболист хорошего уровня скажет подобное», – сказал бывший игрок сборной России.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Metaratings
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