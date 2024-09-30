Бывший тренер «Краснодара» Олег Фоменко поделился мнением о Сергее Галицком.

57-летний бизнесмен является основателем и действующим президентом клуба.

– Давайте немного про Галицкого. Сергей Николаевич известен как большой любитель споров – помните самый главный?

– Ха-ха, с Сергеем Николаевичем невозможно спорить. Если он тебя о чем-то спрашивает, ты можешь вставить свое мнение. Но если Сергей Николаевич пришел со своей точкой зрения – без шансов.

– У вас есть самая памятная история про Галицкого?

– Ни для кого не секрет, что Сергей Николаевич буквально горит футболом, сильно переживает за команду.

– Это да.

– В свое время в «Краснодаре» играл Рикардо Лаборде – неплохой вингер, но никогда не был основным. И вот наступили очередные зимние сборы. Рикардо на них набрал сумасшедшую форму – в каждом матче либо забивал, либо отдавал. На очередную игру прилетает Сергей Николаевич, и Лаборде в первом тайме рвет приводящую мышцу.

Галицкий начал нервнивать: «Через сколько он сможет играть?» Мы все удивились таким переживаниям – Лаборде никогда не был ключевым игроком «Краснодара», мы вполне могли играть и без него. Но Сергей Николаевич не успокаивался.

На следующее утро я встретил человека из руководства клуба, который прилетал вместе с Галицким. Решил поинтересоваться: «Как там Сергей Николаевич?»

– «Волнуется! Вчера вечером сидели, разговаривали – так мы четыре раза вылетели из РПЛ и пять раз вернулись!» – сказал смеясь бывший тренер «Краснодара» Олег Фоменко .

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