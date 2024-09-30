Экс-тренер «Краснодара» Фоменко о Галицком: «Горит футболом, сильно переживает за команду. Спорить с ним невозможно, если он пришел со своей точкой зрения – без шансов»
57-летний бизнесмен является основателем и действующим президентом клуба.
– Давайте немного про Галицкого. Сергей Николаевич известен как большой любитель споров – помните самый главный?
– Ха-ха, с Сергеем Николаевичем невозможно спорить. Если он тебя о чем-то спрашивает, ты можешь вставить свое мнение. Но если Сергей Николаевич пришел со своей точкой зрения – без шансов.
– У вас есть самая памятная история про Галицкого?
– Ни для кого не секрет, что Сергей Николаевич буквально горит футболом, сильно переживает за команду.
– Это да.
– В свое время в «Краснодаре» играл Рикардо Лаборде – неплохой вингер, но никогда не был основным. И вот наступили очередные зимние сборы. Рикардо на них набрал сумасшедшую форму – в каждом матче либо забивал, либо отдавал. На очередную игру прилетает Сергей Николаевич, и Лаборде в первом тайме рвет приводящую мышцу.
Галицкий начал нервнивать: «Через сколько он сможет играть?» Мы все удивились таким переживаниям – Лаборде никогда не был ключевым игроком «Краснодара», мы вполне могли играть и без него. Но Сергей Николаевич не успокаивался.
На следующее утро я встретил человека из руководства клуба, который прилетал вместе с Галицким. Решил поинтересоваться: «Как там Сергей Николаевич?»
– «Волнуется! Вчера вечером сидели, разговаривали – так мы четыре раза вылетели из РПЛ и пять раз вернулись!» – сказал смеясь бывший тренер «Краснодара» Олег Фоменко.
«Краснодар» магически прибавил после плохого старта. В чем секрет?
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