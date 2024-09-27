«Краснодар» магически прибавил после плохого старта. За счет чего?

Мысли Ильи Васильева.

Несколько фактов про «Краснодар» Мурада Мусаева.

С 21 набранным очком идет по графику Владимира Ивича, повторяя лучший результат клуба после девяти туров.

0 поражений в 9 турах.

Впервые в истории одержал шесть побед подряд.

Команда не уступает прошлогоднему «Краснодару» Ивича по главным метрикам, хотя после провального старта и слабого Суперкубка такой успех не читался.

Почему «Краснодар» провалил старт сезона и что улучшилось сейчас

«Краснодар» слабо стартовал: без шансов влетел «Зениту» в Суперкубке (2:4) и забил всего один гол с «Ахматом» (1:1), махачкалинским «Динамо» (0:0) и «Факелом» (0:0).

Причины тягучего начала:

1. В межсезонье «Краснодар» отпустил основного вратаря Матвея Сафонова, правого защитника Сергея Волкова, главного пасующего центрального защитника Хуниора Алонсо, центрального полузащитника Михайло Баняца и атакующего полузащитника-вингера Кади.

2. При этом затянул с трансферами: центральный защитник Диего Коста не похож на Алонсо в развитии атак и подъехал только к первому туру, правый защитник Джованни Гонсалес дебютировал только в пятом (первый полный матч – две недели назад с «Ростовом»), а остальные не рассматривались в основу (Юрий Дюпин, Юрий Газинский, Данила Козлов, Федор Смолов).

3. Левый защитник Лукас Оласа, центральный полузащитник Кевин Кастаньо и нападающий Джон Кордоба из-за успешного выступления на Кубке Америки приехали в разгар РПЛ.

4. У «Краснодара» не осталось крайних защитников: Александр Эктов арендован «Пари НН», Оласа восстанавливался после Копы, Сергей Петров лечился, из-за чего в Суперкубке слева выходил опорник Кевин Ленини, справа с Махачкалой – центральный защитник Коста.

В общем, «Краснодар» провалился с комплектованием: часть основы разъехалась по новым клубам, часть припозднилась – важные игроки пропустили предсезонку или старт РПЛ.

«Краснодар» удивительно быстро наверстал упущенное, как только собрал всех вместе.

Возвращение крайних защитников и адаптация латиноамериканцев – ключевые факторы для преодоления кризиса.

Во-первых, Мусаев получил стабильный состав, ротацию и шанс настроить агрессивную позиционную атаку. Теперь профильные крайние защитники высоко подключаются, Коста постепенно сыгрывается с партнерами, а угроза для опорной зоны соперника выше, когда на поле Кордоба.

Во-вторых, соперники «Краснодара» стали удобнее. «Ахмат», махачкалинское «Динамо» и «Факел» организованно и глубоко оборонялись, что умножалось на менее агрессивную схему Мусаева без лидеров и крайних защитников. Команда стерильно владела мячом и наваливалась только в конце матчей.

Московское «Динамо» (1:0), «Локомотив» (3:0), «Ростов» (2:0) и «Акрон» (5:2) играли открыто из-за стиля или неудобных условий (например, Михаилу Галактионову пришлось отыгрываться с пятой минуты). После адаптации лидеров «Краснодар» добавил скорости и яркости контратакам, завелось позиционное нападение, заработало индивидуальное мастерство Эдуарда Сперцяна и Джона Кордобы.

В-третьих, никуда без везения. «Динамо» и «Ростов» создавали моменты на встречных курсах, но губили идеальные шансы или спасал великолепный Станислав Агкацев.

В-четвертых, внезапный прогресс Кевина Ленини. В последних играх он цементировал середину «Краснодара» и влиял на позиционные атаки. Пик – идеальный матч с «Акроном», когда Ленини поучаствовал в трех мячах предголевой и двумя ключевыми перехватами.

Сперцян снова в огне: пять голов в трех матчах

Сперцян тускло стартовал в РПЛ: в первых четырех турах без результативных действий, затем два оформил ассиста с угловых против ЦСКА (2:1) и «Пари НН» (2:1), но в открытой игре редко встречался с мячом, не получал пространства из-за тягучей атаки против автобусов, постоянно браковал и даже привез гол с «Нижним».

Затем «Краснодар» заиграл против открытых соперников. Это совпало с набором формы лидеров и более агрессивной атакой из-за появления крайних защитников.

Теперь владение «Краснодара» выглядит так: в глубине остаются центральные защитники плюс опорник, ширину занимают крайние защитники (могут меняться местами с Жоао Баши и Виктором Са), а в опорной зоне соперника под Кордобой действуют вингеры, Сперцян в свободной роли и второй опорник (на этом примере – Александр Черников). Структура помогает искать партнеров между линиями или атаковать края.

Так «Краснодар» нашел Сперцяна с «Акроном»: Ленини разрезал линию, а Баши выдал в пустой коридор на ход Эдо. Похож и следующий гол Сперцяна: стилистически другая атака, но с идентичным заполнением зон – Эдуард открылся на дальнюю штангу через полуфланг Са.

Идея работала и раньше, но реализация хромала: Сперцян врывался в свободные зоны, но в первом случае удар потащил Андрей Лунев («Краснодар» дожал вторым темпом), во втором – отработал Хорхе Карраскаль.

Против открытых соперников Сперцян выглядит ярче:

1. «Краснодар» сыграл с «Динамо» в атакующий дыр-дыр – у Сперцяна и остальных было пространство.

2. «Краснодар» воспользовался ошибками Ильи Лантратова в первом тайме: Сперцян реализовал пенальти и отдал предголевую на третий мяч в быстрой атаке.

3. Сперцян в контратакующем режиме с «Ростовом» отдал четыре передачи под удар без учета стандартов/позиционного нападения и оформил дубль.

Агкацев – супер. Тащил против «Динамо» и «Ростова»

Вратарь Станислав Агкацев – звезда обновленного «Краснодара». Он третий по предотвращенным голам после Евгения Латышонка и Богдана Москвичева, сильнее Сафонова в игре ногами, качественно страхует как в штрафной, так и за ее пределами.

Защита «Краснодара» – четвертая в РПЛ (0,94 xG в пересчете на 90 минут) и вторая по пропущенным голам (0,55). Но метрики обманывают: «Ахмат» и Махачкала просто били некачественно, хотя из опасных позиций, «Локомотив», «Динамо» и «Ростов» транжирили моменты плохим исполнением.

«Краснодару» часто везло: например, Вячеслав Якимов из «Факела» с метра вместо пустых ворот зарядил в угловой флаг, в матче с «Локо» Евгений Морозов и Алексей Батраков колотили мимо из убойных точек (могли вернуться в игру при 0:1 и 0:2), в игре с «Динамо» Карраскаль из идеальных позиций лупил выше или в Ленини, Егор Голенков пробил на трибуны после выноса Петрова на пустые ворота.

В остальных случаях царил Агкацев. Без его уверенной игры «Краснодар» не победил бы «Динамо» и «Ростов»:

1. Спасал от выходов один на один: с «Динамо» остановил Карраскаля и Бителло (бил в упор), а с «Ростовом» вовремя сократил углы против Голенкова и Сутормина.

2. Сохранял концентрацию после суперсэйвов: например, через несколько секунд после эталонного спасения от Бителло в упор забрал не менее сложный удар Тюкавина.

3. Никакой суеты при навале и тотальном давлении на ворота: спокойно отбивал дальние удары, большинство из которых уверенно фиксировал.

4. Страховал неприятные забросы и проникающие передачи за штрафной и внутри нее.

Выводы

Возвращение латиноамериканцев, адаптация центрального защитника Косты, появление крайних защитников помогли вернуть форму Сперцяну и Кордобе, классно заиграл Ленини и великолепен Агкацев. Прибавил весь «Краснодар».

Команда Мусаева преследует «Зенит» не без везения: соперники запороли массу моментов, повезло с неназначенным пенальти «Динамо».

Баланс достаточно хрупок – это показали «Ростов» и «Динамо».

При этом «Краснодар» мощно заиграл против открытых структур: достаточно допускает, но много создает и в заработавших позиционных атаках, и в быстрых выпадах.

«Зенит» – серьезный тест. В Суперкубке Семак размазал опустошенный «Краснодар». Теперь команда Мусаева сильнее, но все равно уступает в подборе игроков.

Мой телеграм

Фото: РИА Новости /Алексей Филиппов, Владимир Федоренко, Виталий Тимкив