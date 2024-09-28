Владислав Радимов: «Краснодар» голоден до трофеев. Мусаев молодец, он не стал делать так, как хочет Галицкий, чтобы побежали все в атаку»
Владислав Радимов высоко отозвался о «Краснодаре».
В субботу «Краснодар» примет «Зенит» в 10-м туре Мир РПЛ.
«Краснодар» сейчас поменялся. Они были в шаге от тог, чтобы стать чемпионами в прошлом году. Сейчас они усилили скамейку, на многих позициях у них по два равноценных человека. Вся команда голодна до трофеев. У «Краснодара» есть преимущество за счет своего поля.
Мусаев молодец, он не стал делать так, как хочет Галицкий, чтобы побежали все в атаку. Он взял хорошее от Ивича. Сейчас команда двигается в правильном направлении», – сказал Радимов.
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