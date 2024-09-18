«Рокировка Мусаева на Ивича не пошла на пользу – Галицкий сам у себя отнял чемпионство. Сейчас игроки дают результат, в этом нет заслуги Мурада». Канищев о «Краснодаре»

Александр Канищев оценил работу Мурада Мусаева в «Краснодаре».

«Рокировка Мусаева на Ивича не пошла на пользу «Краснодару» – Галицкий сам у себя отнял чемпионство. Я уверен, что Ивич привел бы команду к желаемому успеху.

Сейчас в «Краснодаре» неплохой подбор футболистов. Тренер – очень важная фигура, но он решает не все. Тренер может быть очень хорошим, но если у него не будет игроков и материала, то о каких задачах и целях можно говорить?

Футболисты «Краснодара» дают результат, в этом нет заслуги Мусаева. Но как будет дальше на длинной дистанции?» – сказал бывший полузащитник «Зенита».