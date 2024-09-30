Гильермо Абаскаль: «Один год в «Спартаке» идет за пять. В России для тренера больше стресса, чем где-либо еще в мире»

Гильермо Абаскаль рассказал о стрессе от работы в «Спартаке».

Испанец был уволен из «Спартака» в апреле. После этого он возглавил «Гранаду» из второго дивизиона Испании , но покинул клуб после шести матчей.

– Где уровень стресса для тренера выше: в Испании или России?

– В России это приносит больше стресса, чем где-либо еще в мире.

– Кто вас пригласил в «Спартак»?

– Я был в Базеле, в Швейцарии, и поступило предложение от Луки Каттани , который на тот момент работал спортивным директором «Спартака». Я встретился с Лукой, он следил за моей работой. Мне очень понравились его идеи, а особенно идея о том, чтобы костяк «Спартака» снова стал русским. Это меня сильно мотивировало.

За два года произошло много всего. Один год в «Спартаке» идет за пять лет. Работа там – большая ответственность.

– Есть ли матч «Спартака», которым вы гордитесь?

– Один матч выбирать не буду – было много хороших матчей. Но есть одна игра, которую буду помнить всю жизнь, потому что я такой человек, что когда иду в какое-то место, мне нравится его чувствовать, ощущать. Назову тот матч, в котором мы вышли с одиннадцатью российскими игроками и выиграли дерби на поле «Локомотива». Действительно, это был особенный матч.

– За «Спартаком» продолжаете следить?

– Да, конечно. И не только за «Спартаком», а за всем российским футболом. За тренерами, с которыми у нас интересные противостояния. За парнями, которые сейчас играют в разных командах, пусть даже второго дивизиона.

Кстати, у меня в «избранном» есть приложение, где есть первый и второй российские дивизионы, Кубок России. Я за всем слежу. Мне было приятно находиться в России. Мне здесь дали развиваться, особенно в первый год, – сказал бывший тренер «Спартака ».