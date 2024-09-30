Евгений Ловчев заявил о низкой скорости игроков «Спартака».

В матче десятого тура Мир РПЛ команда Деяна Станковича проиграла «Локомотиву » со счетом 1:3.

«Если поставить футболистов «Локомотива» и «Спартака » и дать пробежать им на скорость стометровку, то «Спартак» остановился бы на середине поля, когда «Локо» уже бы финишировал. Настолько команда быстрее и моложе. Оставить один на один Денисова с Пиняевым – убожество.

В «Спартаке» играют тихоходы. Почему? Вот так работает служба, которая берет таких игроков», – сказал бывший футболист красно-белых Евгений Ловчев .

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