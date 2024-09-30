Евгений Ловчев: «В «Спартаке» играют тихоходы. На стометровке они остановились бы на середине, когда «Локо» уже финишировал. Оставить один на один Денисова с Пиняевым – убожество»
Евгений Ловчев заявил о низкой скорости игроков «Спартака».
В матче десятого тура Мир РПЛ команда Деяна Станковича проиграла «Локомотиву» со счетом 1:3.
«Если поставить футболистов «Локомотива» и «Спартака» и дать пробежать им на скорость стометровку, то «Спартак» остановился бы на середине поля, когда «Локо» уже бы финишировал. Настолько команда быстрее и моложе. Оставить один на один Денисова с Пиняевым – убожество.
В «Спартаке» играют тихоходы. Почему? Вот так работает служба, которая берет таких игроков», – сказал бывший футболист красно-белых Евгений Ловчев.
«Локо» четко убрал «Спартак». Это ошибки Станковича или Самошников с Батраковым так хороши?
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
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