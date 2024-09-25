Евгений Ловчев: «У «Спартака» очень слабенькая оборона, Денисов нарушил все законы футбола, когда Тюкавин забивал. Успешных трансферов в защиту после Видича толком не было»

Евгений Ловчев поделился ожиданиями от дерби «Спартака» и «Локомотива».

Московские команды встретятся в 10-м туре Мир РПЛ 28 сентября.

«Жду красивую игру как от «Локомотива », так и от «Спартака». Красно‑белые начали показывать атакующий футбол, Деян Станкович уже не первый день работает с командой, поэтому отчетливо виден рисунок игры. И молодые ребята железнодорожников очень симпатично играют, к тому же встреча пройдет на их поле.

На результат встречи повлияет игра защитников обеих команд. «Локомотив» еще как‑то держит оборону за счет того, что играет с мячом впереди. А у «Спартака» уже много лет проблемы с защитой. В основном они покупали игроков в атаку. Успешных трансферов в защиту после Немани Видича толком не было. Может быть, Жиго и Бабич еще более‑менее игроки.

Приобретение Алексиса Дуарте – ошибка, Олег Рябчук – средненький, как и Никита Чернов, из‑за этого сдвигают назад Руслана Литвинова. Денисов довольно слабый игрок, если честно. Когда Константин Тюкавин забивал, Даниил нарушил все законы футбола.

Еще в 70‑е годы прошлого века Андрей Петрович Старостин говорил: «Ребята, сделайте полшага назад, тогда вас никто не развернет». У «Спартака» очень слабенькая оборона», – сказал экс-футболист красно-белых.