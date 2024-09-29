Экс-игрок «Милана», «Ромы», «ПСЖ» и сборной Франции Менез завершил карьеру в 37
Жереми Менез объявил о завершении карьеры в 37 лет.
Последним клубом в карьере форварда стал итальянский «Бари», за который он выступал в сезоне-2023/2024.
Менез известен по выступлениям за «Монако», «Рому», «ПСЖ» и «Милан». Также он играл в «Сошо», «Бордо», «Антальяспоре», «Америке», «Париже» и «Реджине».
В 2010-2013 годах Менез провел 24 матча и забил 2 гола за сборную Франции, в составе которой принимал участие в Евро-2012.
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости