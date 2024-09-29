Экс-игрок «Милана», «Ромы», «ПСЖ» и сборной Франции Менез завершил карьеру в 37

Жереми Менез объявил о завершении карьеры в 37 лет.

Последним клубом в карьере форварда стал итальянский «Бари», за который он выступал в сезоне-2023/2024.

Менез известен по выступлениям за «Монако», «Рому», «ПСЖ» и «Милан». Также он играл в «Сошо», «Бордо», «Антальяспоре», «Америке», «Париже» и «Реджине».

В 2010-2013 годах Менез провел 24 матча и забил 2 гола за сборную Франции, в составе которой принимал участие в Евро-2012.