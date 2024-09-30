«ПСЖ» и «Монако» лидируют в Лиге 1 после 6 туров, набрав по 16 очков. «Марсель» отстает на 3 балла

«ПСЖ» и «Монако» лидируют в Лиге 1.

После 6 туров команды набрали по 16 очков, «ПСЖ » опережает «Монако» по разнице мячей.

«Марсель », уступивший в сегодняшнем матче «Страсбуру» (0:1), идет на 3-м месте с 13 очками.

В следующем туре Лиги 1 «ПСЖ» сыграет с «Ниццей», а «Монако » встретится с «Ренном».