  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
1

Сафонов о 3:1 с «Ренном»: «Непростой матч, важная победа»

Матвей Сафонов оценил победу «ПСЖ» над «Ренном» (3:1) в Лиге 1.

«Непростой матч, важная победа», – написал вратарь «ПСЖ».

Сафонов получил от L’Équipe 5 из 10 за матч с «Ренном», только у двух игроков ниже. За прошлые два матча ему ставили 4 и 5

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: соцсеть Матвея Сафонова
logoРенн
logoПСЖ
logoлига 1 Франция
соцсети
logoМатвей Сафонов
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«ПСЖ» Сафонова победил «Ренн» – 3:1. У Матвея две победы и ничья в трех матчах за парижан
63вчера, 20:55
Сафонов пропустил во 2-м матче подряд. Ему забили с пенальти в матче с «Ренном»
28вчера, 20:44
Сафонов в старте «ПСЖ» на третий матч подряд. Матвей пропустил один гол за две игры
40вчера, 18:37
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Чемпионат Италии. «Милан» разгромил «Лечче», «Интер» и «Ювентус» проведут матчи в субботу 
22вчера, 20:43
Чемпионат Англии. «Ман Сити» в гостях у «Ньюкасла», «Арсенал» примет «Лестер», «Челси» – «Брайтон», «Ливерпуль» против «Вулвс» 
746 минут назад
Чемпионат России. «Зенит» в гостях у «Краснодара», «Спартак» против «Локомотива», ЦСКА сыграет с «Ахматом»
208сегодня, 05:03
Мартино о Месси: «Надеемся, к плей-офф МЛС подойдет в очень хорошей форме. С каждым матчем он будет играть лучше» 
2сегодня, 04:46
Победа «ПСЖ» Сафонова, путаница со словами Родниной, «Барселону» наказали за нацистский баннер, СКА и «Северсталь» сыграли 8:5, Овечкин забил на предсезонке и другие новости
3сегодня, 04:10
«За Батраковым следят скауты европейских клубов. Испания, Италия, Франция, Германия – самые подходящие для него лиги». Агент Барбоза о хавбеке «Локо» 
18сегодня, 04:00
Следите за АПЛ? Залетайте в простую игру и выигрывайте большие призы 🏆
сегодня, 03:00Спецпроект
Пеп о том, что у Артеты «есть вся информация» о «Ман Сити»: «Это может относиться и к делу о 115 обвинениях. Он должен выражаться яснее» 
43сегодня, 02:45
Роналду после 2:0 с «Аль-Вахдой»: «Третья победа подряд🔥»
12сегодня, 02:19Фото
Чемпионат Китая. «Шанхай» Слуцкого сыграет с «Циндао». Видеотрансляция на Спортсе’’ начнется в 10:30 мск
3вчера, 23:15Видео
Ко всем новостям
Последние новости
«Удинезе» – «Интер». Онлайн-трансляция начнется в 16:00
5 минут назад
«Локомотив» – «Спартак». Онлайн-трансляция начнется в 16:30
114 минут назад
«Ньюкасл» – «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция начнется в 14:30
122 минуты назад
ЦСКА – «Ахмат». Онлайн-трансляция начнется в 14:00
сегодня, 04:56
Кафанов о 3 матчах Злобина на ноль из 5 за «Фамаликан»: «Продолжит так же играть – при первой возможности вызовем в сборную» 
6сегодня, 04:29
«Локо» органичен и способен на большее, чем «Спартак». Красно-белые только выстраивают игру». Борис Игнатьев о матче 10-го тура РПЛ
11сегодня, 04:14
Хавбек «Пари НН» Царукян о синтетике в Оренбурге после 2:1: «Тяжело играть. На 15‑й минуте посмотрел, думал, 45‑я уже идет. Нам трудно набирать очки, любая победа — как финал Лиги чемпионов» 
1сегодня, 03:48
«Зениту» стоит опасаться такого «Краснодара». Он набрал очень хороший ход и отлично играет дома и на выезде». Нигматуллин о матче 10-го тура РПЛ
2сегодня, 03:34
Шахин о 4:2 с «Бохумом»: «Если бы «Боруссия» пропустила третий гол, были бы огромные проблемы. В таких матчах можно многому научиться» 
2сегодня, 03:22
«Уровень Кузяева намного выше, чем у «Гавра». Есть реальный шанс перейти в клуб, который борется за еврокубки». Агент Барбоза о хавбеке
1сегодня, 02:58