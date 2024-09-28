Сафонов о 3:1 с «Ренном»: «Непростой матч, важная победа»
Матвей Сафонов оценил победу «ПСЖ» над «Ренном» (3:1) в Лиге 1.
«Непростой матч, важная победа», – написал вратарь «ПСЖ».
Сафонов получил от L’Équipe 5 из 10 за матч с «Ренном», только у двух игроков ниже. За прошлые два матча ему ставили 4 и 5
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: соцсеть Матвея Сафонова
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