«Спартак» оштрафован на 60 тысяч рублей за оскорбления болельщиками «Зенита» и ненормативную лексику на матче с «Динамо»

«Спартак» оштрафован за кричалки болельщиков про «Зенит» на матче с «Динамо».

Об этом сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

«Массовое оскорбление в адрес клуба «Зенит » и скандирование ненормативной лексики – штраф 60 тысяч рублей. В случае повторения ситуации будут более строгие санкции.

«Спартак » также оштрафован за неправомерные действия зрителей на 50 тыс. рублей и бросание посторонних предметов на поле на 50 тыс. рублей», – сказал Григорьянц.