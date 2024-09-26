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  • «Спартак» оштрафован на 60 тысяч рублей за оскорбления болельщиками «Зенита» и ненормативную лексику на матче с «Динамо»
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«Спартак» оштрафован на 60 тысяч рублей за оскорбления болельщиками «Зенита» и ненормативную лексику на матче с «Динамо»

«Спартак» оштрафован за кричалки болельщиков про «Зенит» на матче с «Динамо».

Об этом сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

«Массовое оскорбление в адрес клуба «Зенит» и скандирование ненормативной лексики – штраф 60 тысяч рублей. В случае повторения ситуации будут более строгие санкции.

«Спартак» также оштрафован за неправомерные действия зрителей на 50 тыс. рублей и бросание посторонних предметов на поле на 50 тыс. рублей», – сказал Григорьянц.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ТАСС
logoСпартак
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
болельщики
КДК РФС
Артур Григорьянц
ТАСС
деньги
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