«Спартак» оштрафован на 60 тысяч рублей за оскорбления болельщиками «Зенита» и ненормативную лексику на матче с «Динамо»
«Спартак» оштрафован за кричалки болельщиков про «Зенит» на матче с «Динамо».
Об этом сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.
«Массовое оскорбление в адрес клуба «Зенит» и скандирование ненормативной лексики – штраф 60 тысяч рублей. В случае повторения ситуации будут более строгие санкции.
«Спартак» также оштрафован за неправомерные действия зрителей на 50 тыс. рублей и бросание посторонних предметов на поле на 50 тыс. рублей», – сказал Григорьянц.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ТАСС
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