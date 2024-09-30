Анчелотти про 1:1 с «Атлетико»: «Ничья неоднозначная – «Реал» был очень близок к победе. Но отчаяния нет, исход вполне прогнозировался»

Карло Анчелотти оценил ничью «Реала» в гостевом матче с «Атлетико» (1:1) в Ла Лиге.

«Ничья неоднозначная, ведь мы были очень близки к победе, но в то же время вполне закономерна в том плане, что соперник силен, обладает ресурсами и высоким мастерством.

Жаль, что не удержали победу в последние минуты. Когда мы повели в счете, играли очень хорошо, контролировали игру. Мы были очень близки к победе. Мы по-прежнему сражаемся [за титул]. Никакого отчаяния нет, ничья здесь вполне прогнозировалась.

По ходу матча игру контролировали обе команды. Нашей задачей было обороняться лучше, чем в прошлом сезоне («Реал » дважды проиграл на «Метрополитано» – 1:3 в Ла Лиге и 2:4 в Кубке Испании – Спортс”), и нам это удалось. Мы могли бы быстрее работать с мячом, но нужно учитывать, что у нас плотный календарь, поэтому невозможно играть на полной скорости во всех матчах», – сказал главный тренер «Реала».