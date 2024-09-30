Коке об остановке дерби с «Реалом» из-за бросания предметов в Куртуа: «Игрокам тоже следует быть умнее. Мы профессионалы, такого не должно быть на поле»
Коке отметил напряженную атмосферу в дерби «Реала» и «Атлетико» (1:1).
«С самого начала в матче чувствовалось огромное напряжение. Обе команды хотели победить, и в концовке нам удалось добиться ничьей. Мы всегда выходим на поле, чтобы побеждать, тем более в дерби. Мы хотели заработать три очка, но мне понравился второй тайм, и я думаю, что и болельщикам тоже».
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«Это момент большой напряженности. Такого не должно быть на футбольном поле – мы профессионалы и должны понимать, где находимся. Игрокам тоже нужно быть умнее. В протоколе было сказано, что матч могли закончить, если инцидент повторится», – сказал полузащитник «Атлетико» в интервью DAZN.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
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