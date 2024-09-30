Коке об остановке дерби с «Реалом» из-за бросания предметов в Куртуа: «Игрокам тоже следует быть умнее. Мы профессионалы, такого не должно быть на поле»

Коке отметил напряженную атмосферу в дерби «Реала» и «Атлетико» (1:1).

«С самого начала в матче чувствовалось огромное напряжение. Обе команды хотели победить, и в концовке нам удалось добиться ничьей. Мы всегда выходим на поле, чтобы побеждать, тем более в дерби. Мы хотели заработать три очка, но мне понравился второй тайм, и я думаю, что и болельщикам тоже».

О приостановке матча из-за бросания предметов в Тибо Куртуа

«Это момент большой напряженности. Такого не должно быть на футбольном поле – мы профессионалы и должны понимать, где находимся. Игрокам тоже нужно быть умнее. В протоколе было сказано, что матч могли закончить, если инцидент повторится», – сказал полузащитник «Атлетико» в интервью DAZN.

«Атлетико» – «Реал» прерывали из-за фанатов: метали мусор в Куртуа. Долетел даже бутерброд