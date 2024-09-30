Симеоне про 1:1 с «Реалом»: «Инцидент с приостановкой матча пошел «Атлетико» на пользу – мы заиграли по-другому и заслужили ничью»
Диего Симеоне оценил ничью «Атлетико» с «Реалом» (1:1) в Ла Лиге.
«Игра проходила не так, как мы ожидали. Во втором тайме, после того как «Реал» забил, мы играли хорошо. Инцидент [с приостановкой матча] пошел нам на пользу – мы сумели вернуться в игру и заиграли по-другому.
Мы заслужили ничью в матче, в котором не было много остроты в штрафных площадях», – сказал главный тренер «Атлетико».
«Атлетико» вырвал у «Реала» ничью на 90+5. Симеоне удачно пошел ва-банк после скандала с фанатами
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Marca
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